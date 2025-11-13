Albania, Meloni fa impazzire le toghe: "Hanno provato a fermarci, ma andiamo avanti"

Il protocollo sui migranti tra Italia e Albania "mette in campo un meccanismo innovativo che oggi trova interesse e riconoscimento da parte di molti altri Stati dell'Unione Europea e non solo. Come è noto chiaramente non tutti hanno compreso allo stesso modo la validità di questo modello. In molti hanno lavorato per frenarlo o per bloccarlo, ma noi siamo determinati ad andare avanti perché questo meccanismo dal nostro punto di vista ha il potenziale di modificare l'intero paradigma nella gestione dei flussi migratori". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte al termine del primo vertice intergovernativo Italia-Albania che si è tenuto a Roma.

“Abbiamo fatto discutere in questi ultimi due anni con il primo ministro Rama per il nostro protocollo – ha ricordato la premier – per il quale io ancora voglio ancora una volta voglio ringraziare il primo ministro, il suo governo e l'intero popolo albanese perché quello che è stato dimostrato all'atto della firma di quel protocollo è che l'Albania si comporta già come una nazione membro dell'Unione Europea, è capace di una solidarietà con i Paesi con i quali coopera che di rado si è vista”. “Io ho sempre reputato e reputo il protocollo che noi abbiamo sottoscritto un accordo di grande respiro europeo perché tradurre in atti concreti la consapevolezza che l'immigrazione è un fenomeno europeo, è un fenomeno che va affrontato con la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea e anche con la cooperazione tra l'Unione Europea e gli Stati attualmente extra UE”, ha concluso Meloni.