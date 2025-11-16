Fico sale sul gozzo e fa lo show anti-FdI: travolto dalle critiche

Guai parlare del gozzo di Roberto Fico. Dopo gli attacchi del Movimento 5 Stelle a Far West, ecco che ora è il diretto interessato a rispondere alle critiche. Come? Pubblicando un video proprio dalla sua barca. "Altro che crisi internazionali, legge di bilancio, sicurezza o sanità. Ogni giorno c'è un parlamentare di Fratelli d'Italia che scrive del mio gozzo. Noi rispondiamo con proposte, idee, programmi per la nostra Campania. Anche oggi. Non guardiamo alle offese ma al futuro. Così dalla splendida Procida, sul gozzo di cui parla ossessivamente il partito della presidente del Consiglio da una settimana a questa parte", scrive su Instagram il candidato alla guida della Campania.
Nei giorni scorsi il caso era stato sollevato dal centrodestra. Quest'ultimo aveva raccontato l'acquisto da parte del grillino di una piccola imbarcazione - da lui stesso definita un "gozzo" - e il suo ormeggio nel porto di Nisida, vicino Napoli, in un'area di pertinenza militare. Fratelli d'Italia aveva dunque accusato l'ex presidente della Camera di incoerenza, rispetto alla storica battaglia del Movimento 5 stelle per l'eliminazione della povertà.
Da qui la replica del candidato del centrosinistra per cui gli avversari "hanno paura e cercano, in modo anche maldestro e molto infantile, di trovare un modo per delegittimarmi. Ma il modo non c'è, perché le persone stanno con me". Eppure il video sul gozzo non ha sortito l'effetto sperato. Ecco infatti alcuni dei commenti: "Quelli che vorresti aiutare tu non hanno il gozzo e se vuoi dare l esempio vendilo e consegna i soldi ai bisognosi", "Robert, secondo me se vinci, vinci di poco...", "Come si cambia per non morire...".