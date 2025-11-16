Fico sale sul gozzo e fa lo show anti-FdI: travolto dalle critiche

Nei giorni scorsi il caso era stato sollevato dal centrodestra. Quest'ultimo aveva raccontato l'acquisto da parte del grillino di una piccola imbarcazione - da lui stesso definita un "gozzo" - e il suo ormeggio nel porto di Nisida, vicino Napoli, in un'area di pertinenza militare. Fratelli d'Italia aveva dunque accusato l'ex presidente della Camera di incoerenza, rispetto alla storica battaglia del Movimento 5 stelle per l'eliminazione della povertà.





Da qui la replica del candidato del centrosinistra per cui gli avversari "hanno paura e cercano, in modo anche maldestro e molto infantile, di trovare un modo per delegittimarmi. Ma il modo non c'è, perché le persone stanno con me". Eppure il video sul gozzo non ha sortito l'effetto sperato. Ecco infatti alcuni dei commenti: "Quelli che vorresti aiutare tu non hanno il gozzo e se vuoi dare l esempio vendilo e consegna i soldi ai bisognosi", "Robert, secondo me se vinci, vinci di poco...", "Come si cambia per non morire...".