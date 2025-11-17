Giuseppe Conte la spara grossa: "Perché Meloni ha un consenso alto", esplode il caso

Giorgia Meloni resta alta nei consensi "perché la destra ha in mano direttamente e indirettamente una mostruosa concentrazione di tv e giornali. Tengono alta la propaganda e scaricano ogni colpa sull'opposizione, mentre stanno campando di rendita grazie ai 299 miliardi del Pnrr. Ma dopo tre anni e quattro manovre di bilancio si iniziano a vedere i danni della loro incapacità". Il delirio è firmato Giuseppe Conte che ormai un giorno sì e l'altro pure attacca a testa bassa la premier con tesi strampalate.

Sulla sicurezza, aggiunge, "noi non scopiazziamo nessuno. E soprattutto non soffiamo sulle paure. Le nostre proposte rispondono a un bisogno profondo che riguarda anche l'incertezza economica ed esistenziale delle persone. La nostra è una battaglia anche contro l'emarginazione, volta a recuperare quel senso di coesione sociale che contribuisce ad aumentare la percezione di sicurezza. Non e' solo un problema di ordine pubblico. La loro propaganda ideologica nasconde un totale fallimento".