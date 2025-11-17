Meloni sfonda ancora, Schlein da incubo: chi la sorpassa, il sondaggio

Secondo l'ultimo sondaggio Eumetra, se si votasse oggi per le elezioni politiche, Fratelli d'Italia (FdI) di Giorgia Meloni otterrebbe una vittoria schiacciante con il 30,7% delle preferenze. Si tratta di uno dei picchi più alti dal suo insediamento al governo, segno di un solido gradimento per la premier e il suo partito.Il Partito Democratico (Pd) segue al 22,1%, un risultato migliore rispetto alle ultime politiche, ma ancora distante di oltre otto punti da FdI, rendendo vana qualsiasi concorrenza immediata.
Il Movimento 5 Stelle (M5s) delude con il 12,9%: dieci punti sotto il Pd e quasi venti da FdI, un calo netto dal 15%+ delle elezioni passate.Nel centrodestra, è testa a testa tra Lega (8,1%) e Forza Italia (8,7%), con quest'ultima leggermente avanti. Alleanza Verdi-Sinistra si piazza al 6,7%, mentre i centristi arrancano: Azione al 3,4%, Italia Viva al 2,4% e Noi Moderati all'1,1%. Complessivamente, il centrodestra domina con oltre il 47%, contro il centrosinistra intorno al 41% (Pd + M5s + Avs).
La classifica dei leader conferma Meloni in vetta al 45,1%, seguita da Giuseppe Conte (M5s) al 35,2%. Sul podio sale Antonio Tajani (Forza Italia) al 30,3%, tallonato da Matteo Salvini (Lega) al 29,3%. Fuori dal podio, Emma Bonino al 25,7% e Elly Schlein (Pd) al 24,8%. Più dietro: Roberto Vannacci (Lega) 24%, Nicola Fratoianni (Avs) 21,5%, Carlo Calenda (Azione) 20,5%, Angelo Bonelli (Avs) 20,1% e Matteo Renzi (Italia Viva) 18,5%.