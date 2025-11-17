Libero logo
lunedì 17 novembre 2025
Meloni sfonda ancora, Schlein da incubo: chi la sorpassa, il sondaggio

1' di lettura

Secondo l'ultimo sondaggio Eumetra, se si votasse oggi per le elezioni politiche, Fratelli d'Italia (FdI) di Giorgia Meloni otterrebbe una vittoria schiacciante con il 30,7% delle preferenze. Si tratta di uno dei picchi più alti dal suo insediamento al governo, segno di un solido gradimento per la premier e il suo partito.Il Partito Democratico (Pd) segue al 22,1%, un risultato migliore rispetto alle ultime politiche, ma ancora distante di oltre otto punti da FdI, rendendo vana qualsiasi concorrenza immediata.

Il Movimento 5 Stelle (M5s) delude con il 12,9%: dieci punti sotto il Pd e quasi venti da FdI, un calo netto dal 15%+ delle elezioni passate.Nel centrodestra, è testa a testa tra Lega (8,1%) e Forza Italia (8,7%), con quest'ultima leggermente avanti. Alleanza Verdi-Sinistra si piazza al 6,7%, mentre i centristi arrancano: Azione al 3,4%, Italia Viva al 2,4% e Noi Moderati all'1,1%. Complessivamente, il centrodestra domina con oltre il 47%, contro il centrosinistra intorno al 41% (Pd + M5s + Avs).

La classifica dei leader conferma Meloni in vetta al 45,1%, seguita da Giuseppe Conte (M5s) al 35,2%. Sul podio sale Antonio Tajani (Forza Italia) al 30,3%, tallonato da Matteo Salvini (Lega) al 29,3%. Fuori dal podio, Emma Bonino al 25,7% e Elly Schlein (Pd) al 24,8%. Più dietro: Roberto Vannacci (Lega) 24%, Nicola Fratoianni (Avs) 21,5%, Carlo Calenda (Azione) 20,5%, Angelo Bonelli (Avs) 20,1% e Matteo Renzi (Italia Viva) 18,5%.

