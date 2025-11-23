Matteo Lepore, la mossa di Maurizio Gasparri: "Pronte azioni legali"

"Ha ragione il Ministro dell'interno Piantedosi i danni causati a Bologna vanno risarciti da chi li ha causati non certo dal Ministero dell'interno. Il sindaco di Bologna Lepore ha detto parole vergognose. È una persona indegna e si deve dimettere. Fiancheggia e protegge chi ha ferito sedici poliziotti. Dovrebbe invece chiedere scusa per le parole irresponsabili che ha pronunciato". Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo Fi al Senato.

"Il Comune di Bologna dà sedi a gruppi che hanno partecipato a questa manifestazione violenta. Lepore sta dalla parte di chi con l'odio antisemita ha messo a ferro e fuoco le strade di Bologna e ha aggredito il popolo in divisa. Lepore è un esponente del Pd. Leopore è il sindaco di Bologna. Bologna è la città della Schlein. Bologna è una grande città che viene offesa da questi suoi indegni cittadini".