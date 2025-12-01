Riccardo Magi, altro flop: la Consulta respinge il ricorso contro il governo

Colpo duro da digerire per il "fantasma" del Parlamento: Magi bocciato dalla Consulta. "Deve essere escluso che il singolo parlamentare sia legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo" quando agisce "a tutela di prerogative attribuite dalla Costituzione all'intera Camera a cui appartiene". Cosi' la Corte costituzionale - richiamando una sua pronuncia del 2019 - ha dichiarato inammissibile, con un'ordinanza depositata oggi, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato da Riccardo Magi, segretario di +Europa, nei confronti del Governo, sul decreto Sicurezza.

Nel suo ricorso, Magi aveva rilevato la "sostanziale riproduzione" nel decreto legge Sicurezza, delle norme contenute in un disegno di legge ordinario di cui e' stato, conseguentemente, sospeso l'esame in Parlamento. La Corte ha rilevato che "le doglianze del ricorrente relative all'eccentricita' del 'modus operandi' del Governo coinvolgono direttamente l'intera Assemblea" e che "d'altronde, in molteplici occasioni, questa Corte ha negato l'ipotizzabilita' di una concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza". Dunque, osserva Palazzo della Consulta, "titolare della sfera di attribuzioni costituzionali in ipotesi lese e, quindi, eventualmente legittimata a sollevare conflitto e' la Camera di appartenenza del singolo parlamentare e non quest'ultimo".