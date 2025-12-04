Provenzano urla in tv? Delmastro lo smentisce con 3 parole

A Real Politik, il programma di approfondimento politico televisivo in onda su Rete 4 e condotto da Tommaso Labate, si è tornati a parlare del tema della sicurezza. Un argomento che da qualche anno divide destra e sinistra, con la prima - guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni - che sostiene l'aumento della disponibilità e il potere delle forze dell’ordine. E la seconda, invece, da sempre critica su queste posizioni. Resta il fatto che la scarsa sicurezza è ancora un tema cruciale d'interesse pubblico, coi cittadini che chiamano la politica a intervenire il più in fretta possibile.

Tra gli ospiti nello studio televisivo di Tommaso Labate c'erano anche Giuseppe Provenzano e Andrea Delmastro. "L'ordine pubblico è responsabilità del Governo. E do una notizia a Fratelli d’Italia e a Delmastro. La destra è al governo da 3 anni... la colpa non è dei governi passati", ha esordito il deputato del Partito democratico. E poi ha aggiunto: "Negli ultimi anni i reati sono aumentati". Non si è fatta attendere la risposta dell'esponente di Fratelli d'Italia.