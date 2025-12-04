Provenzano urla in tv? Delmastro lo smentisce con 3 parole

A Real Politik, il programma di approfondimento politico televisivo in onda su Rete 4 e condotto da Tommaso Labate, si è tornati a parlare del tema della sicurezza. Un argomento che da qualche anno divide destra e sinistra, con la prima - guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni - che sostiene l'aumento della disponibilità e il potere delle forze dell’ordine. E la seconda, invece, da sempre critica su queste posizioni. Resta il fatto che la scarsa sicurezza è ancora un tema cruciale d'interesse pubblico, coi cittadini che chiamano la politica a intervenire il più in fretta possibile.
Tra gli ospiti nello studio televisivo di Tommaso Labate c'erano anche Giuseppe Provenzano e Andrea Delmastro. "L'ordine pubblico è responsabilità del Governo. E do una notizia a Fratelli d’Italia e a Delmastro. La destra è al governo da 3 anni... la colpa non è dei governi passati", ha esordito il deputato del Partito democratico. E poi ha aggiunto: "Negli ultimi anni i reati sono aumentati". Non si è fatta attendere la risposta dell'esponente di Fratelli d'Italia.
Anna Ascani senza vergogna: "Sulla legittima difesa Meloni non ha fatto nulla"O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il Pd. Aveva ragione Roberto Vannacci, viviamo davvero in un mondo al ...
"Abbiamo assunto 37mila agenti di polizia negli ultimi tre anni", ha replicato sul punto di Andrea Demastro che ha invece evidenziato come l'esecutivo di centrodestra stia agendo nel merito.