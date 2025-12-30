FdI, l'ultimo schiaffo del 2025 alla sinistra: "Un forte sentimento di orgoglio"

Fratelli d'Italia, per rinfrescare la memoria alla sinistra, ha deciso di postare su Facebook dieci foto che simboleggiano l'anno straordinario di Giorgia Meloni e del suo governo. Si inizia dalla liberazione di Cecilia Sala, la giornalista incarcerata ingiustamente dal regime iraniano. A seguire la cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump . Poi l'incontro con il sovrano d'Inghilterra Re Carlo . E, ancora, l'incontro alla Casa Bianca con The Donald e la presenza del premier alle esequie di Papa Francesco.

Un altro, l'ennesimo anno da dimenticare per la sinistra italiana. Il 2026 si è chiuso in bellezza con l'arresto di Hannoun , accusato di aver finanziato a suon di milioni l'organizzazione terroristica Hamas , quella che secondo i fondamentalisti islamici sarebbe in prima linea nella guerra di resistenza allo stato "sionista" di Israele. Lo stesso leader palestinese osannato dai vari esponenti di Pd, M5s e Avs.

Spazio anche per la politica europea, con il trilaterale tra Vance, Meloni e von der Leyen a Roma. A seguire l'incontro con il nuovo Pontefice Leone XIV e il vertice G7 in Canada e quello della Nato. E, ancora, la visita del presidente del Consiglio a San Patrignano e la cerimonia per la festa di san Francesco e l'incontro con le Nazionali italiane femminile e maschile di pallavolo. Altra politica internazionale: il G20 in Sudafrica, il vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, la Cucina Italiana Patrimonio UNESCO e l'incontro con il presidente della Palestina. Infine, forse, uno dei momenti più importanti di questo 2025: la cerimonia della firma del piano di pace per il Medio Oriente.

"Avvertenza: queste immagini possono provocare un forte sentimento di orgoglio. Grazie Presidente Meloni per aver rappresentato l’Italia, anche nel 2025, con la schiena dritta e l’interesse nazionale al centro", il commento di FdI su Facebook.