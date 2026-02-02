Askatasuna, FdI picchia durissimo contro Ilaria Cucchi: "Semplicemente patetica"

"Ieri abbiamo tutti condannato la violenza che ha insanguinato le strade di Torino. Ho visto che Giorgia Meloni ci ha messo poche ore a raggiungere l’agente rimasto ferito. Ha fatto bene a esprimere la propria solidarietà, e ci mancherebbe altro. Ci rimane però qualche domanda da farle, e con lei anche al resto del governo. Premier Meloni, ha espresso solidarietà anche al signore della seconda foto, abbandonato nelle condizioni che vedete dopo essere stato manganellato?".
Con queste parole Ilaria Cucchi, oggi di Avs, ha attaccato Meloni per i fatti di Torino. "E poi, se possibile ancora più importante, ha per caso trovato il coraggio di chiedere scusa a tutti, agenti, giornalisti, cittadini, per quello che è successo? - ha proseguito sui social Cucchi -. Perché sembra che ce ne siamo dimenticati, ma al governo ora c’è chi fa propaganda 24 ore al giorno e sette giorni su sette sulla sicurezza, sostenendo che viviamo in un Paese in cui finalmente la legge viene fatta rispettare dopo anni e anni di illegalità. Meloni, Salvini, Piantedosi. Quelli che ora si lamentano dei disordini che si sono scatenati, sono proprio gli stessi che avrebbero dovuto fare di tutto per scongiurarli. Invece niente, nessuna assunzione di responsabilità. La destra approva un nuovo pacchetto sicurezza ogni sei mesi. E allora come è possibile che una manifestazione pacifica si trasformi negli scontri che abbiamo visto ininterrottamente sui loro profili social nelle ultime 24 ore?".
E ancora: "Ecco, approfittiamo dei nostri canali social per fare un’operazione-verità. Vogliamo ricordare a tutti quelli che si sono dimenticati di parlarne che la manifestazione è stata soprattutto quella che vedete nella terza foto. Decine di criminali sono stati strumentalizzati per farci dimenticare le migliaia di ragazzi e ragazze perbene che hanno rivendicato le loro ragioni come si dovrebbe fare in una democrazia. Pacificamente e liberamente, per le strade di una città. Quelle che il governo sembra incapace di proteggere per più di un’ora". Insomma, dito puntato contro il governo, accuse pesantissime. E i violenti? Dettagli...
Non a caso, non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia, che su X sta smascherando, uno ad uno, i fiancheggiatori politici di Askatasuna: "Aggressioni alle forze dell’ordine e violenza nelle città da parte dell’estrema sinistra. A chi danno la colpa? A Giorgia Meloni. Semplicemente patetici".
Aggressioni alle forze dell’ordine e violenza nelle città da parte dell’estrema sinistra. A chi danno la colpa? A Giorgia Meloni. Semplicemente patetici. pic.twitter.com/wgekSZ1Rfl— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) February 2, 2026