Askatasuna, FdI picchia durissimo contro Ilaria Cucchi: "Semplicemente patetica"

"Ieri abbiamo tutti condannato la violenza che ha insanguinato le strade di Torino. Ho visto che Giorgia Meloni ci ha messo poche ore a raggiungere l’agente rimasto ferito. Ha fatto bene a esprimere la propria solidarietà, e ci mancherebbe altro. Ci rimane però qualche domanda da farle, e con lei anche al resto del governo. Premier Meloni, ha espresso solidarietà anche al signore della seconda foto, abbandonato nelle condizioni che vedete dopo essere stato manganellato?".

Con queste parole Ilaria Cucchi, oggi di Avs, ha attaccato Meloni per i fatti di Torino. "E poi, se possibile ancora più importante, ha per caso trovato il coraggio di chiedere scusa a tutti, agenti, giornalisti, cittadini, per quello che è successo? - ha proseguito sui social Cucchi -. Perché sembra che ce ne siamo dimenticati, ma al governo ora c’è chi fa propaganda 24 ore al giorno e sette giorni su sette sulla sicurezza, sostenendo che viviamo in un Paese in cui finalmente la legge viene fatta rispettare dopo anni e anni di illegalità. Meloni, Salvini, Piantedosi. Quelli che ora si lamentano dei disordini che si sono scatenati, sono proprio gli stessi che avrebbero dovuto fare di tutto per scongiurarli. Invece niente, nessuna assunzione di responsabilità. La destra approva un nuovo pacchetto sicurezza ogni sei mesi. E allora come è possibile che una manifestazione pacifica si trasformi negli scontri che abbiamo visto ininterrottamente sui loro profili social nelle ultime 24 ore?".