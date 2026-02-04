Alleanza Verdi Sinistra sotto accusa per i legami con Askatasuna

«Quando il popolo indica la Luna, lo stolto guarda il dito». Prendono in prestito un’immagine di Confucio, i teppisti incappucciati di Askatasuna per titolare il documento che rivendica come un loro successo gli scontri di sabato a Torino, ammettendo che il loro obiettivo era la guerriglia urbana. Forse ignorano che Confucio considerava la violenza una degenerazione morale e chi la pratica un debole. Quanto alla metafora, la Luna in realtà è l’assalto programmato alle forze dell’ordine, ai quali tutti guardano ora, mentre lo sgombero del centro sociale è solo il dito che ormai è considerata pratica chiusa perfino dalla sinistra e a cui guardano ormai solo i teppisti rimasti senza tetto. Il documento però è di particolare interesse non per la sua retorica d’accatto, bensì perché in esso i disgraziati indicano con precisione nemici e amici. I nemici sono, naturalmente, il governo Meloni, Matteo Salvini, l’apparato repressivo che difende i cittadini normali, i giornali e gli opinionisti di regime che banalizzano la battaglia ideale di Aska. Ma sono anche, M5S e Pd, citati per nome, «che si affannano a inseguire la destra sul terreno dell’ordine».

Askatsuna, il delirio di Ilaria Salis: "Governo oppressivo e ipocrita" Poteva mancare il solito commento fuori luogo di Ilaria Salis sui Askatasuna e i fatti di Torino? Ovviamente no. "P...

E gli amici? Sono quelli che il centro sociale salva, perché alcuni loro autorevoli esponenti, dal parlamentare Marco Grimaldi alla consigliera regionale del Piemonte Alice Ravinale, al capogruppo in Comune a Torino, Emanuele Brusconi, sabato scorso sfilavano accanto a chi da lì a poco si sarebbe travestito in un black-bloc; e lo facevano ben sapendo quanto sarebbe avvenuto. Sono quelli di Allenza Verdi e Sinistra in Piemonte, che sul centro sociale sgomberato hanno fondato la loro politica nel territorio e ai quali, da Roma, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, l’ambientalista d’antan e il gruppettaro d’altri tempi, hanno sempre dato sostegno.

Askatasuna, l'ex Pd umilia Grimaldi: "Mi fa rabbrividire, hai fatto foto con Rossetto" Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagonisti di un acceso dibattito andato in scena martedì 3 febbraio su L...

Lo fa capire bene il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nell’informativa di ieri alla Camera sugli incidenti, quando chiede «un’unanime condanna delle violenze», allude a «coperture politiche ben identificabili» offerte ai criminali, spiega che «chi sfila accanto ai delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità» e denuncia che «sarebbe grave se qualcuno deviasse dalla linea di fermezza contro la violenza solo perché alla guida del Paese c’è un governo di centrodestra». Non fa il nome del partito, ma tutti capiscono, tant’è che Bonelli salta su, rimproverando al titolare del Viminale di «attaccare Avs in aula e alzare il livello dello scontro» e ribaltando le accuse: «È lei che non ha tutelato le persone normali in corteo dai violenti e ora se la prende con un partito pacifista». È la risposta alla frase in cui il ministro ha parlato di «ipocrisia dei cosiddetti manifestanti pacifici, molti dei quali hanno fatto da scudo e nascosto i delinquenti» mentre si preparavano all’azione. Il giorno prima, il leader dei Verdi era stato rampognato in diretta niente meno che da Bruno Vespa, che gli aveva chiesto se Avs non pensasse di dare una patente di legittimità ai facinorosi, continuando a prendere le distanze dalle violenze ma non da chi bazzica con chi le pratica.

Askatasuna, Marco Grimaldi senza vergogna: "Da Vespa un processo in tv" Marco Grimaldi non si scusa e tira dritto per la sua strada. Il vice capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra...