Angelo Meloni, il restauratore cancella il volto: "Chi me lo ha chiesto"

"Me lo ha chiesto il Vaticano": il restauratore Bruno Valentinetti ha rivelato di aver cancellato il volto dell'angelo somigliante alla premier Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Quel lavoro era frutto di un recente restauro e ha subito creato un certo scalpore per le fattezze secondo alcuni molto simili a quelle della presidente del Consiglio.
L’immagine è stata coperta con della vernice, in attesa di un’ulteriore modifica. Nei giorni scorsi il responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma, Giulio Albanese, aveva spiegato che sul ripristino dell'opera "ancora non è stata presa una decisione", ma la "decisione sarà condivisa" tra l'ente proprietario della chiesa, il Fondo edifici di culto, la Soprintendenza italiana e lo stesso Vicariato.
Angelo Meloni, "la salma di Umberto II di Savoia": il rebus dietro l'ultima polemicaL'angelo con le fattezze della premier Giorgia Meloni ha destato scandalo in Italia, ma chi o cosa c'è di...
Intanto sui social, l'architetto Cino Zucchi ha postato sui suoi profili quella che sarebbe la foto originale dell'angelo dipinto nella basilica. Contattato al telefono dal Corriere della Sera, ha spiegato di "aver preso l'immagine dall'account Instagram di Roma Aeterna". Aggiungendo che "ama fare dei post ironici" e che in ogni caso "era solo un gioco". Il post in questione, infatti, trasforma Meloni in Mussolini. Verifiche da parte della Sovrintendenza, con tanto di ricerche negli archivi. Ci si chiede se sia possibile che la foto originale del dipinto fosse sul web.