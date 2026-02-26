Libero logo
Pd, addio di Daniela Rondinelli: entra in Forza Italia, "felice e orgogliosa"

giovedì 26 febbraio 2026
Forza Italia si allarga e accoglie Daniela Rondinelli. L'ex eurodeputata M5s poi candidata con il Pd, entra nel partito di Antonio Tajani. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa del partito romano "sui ritardi sullo stato dei lavori giubilari e le mancanze nella manutenzione del verde pubblico della Capitale". Rondinelli dal 2019 al 2025 è stata eletta al Parlamento europeo nelle fila del Movimento 5 Stelle, dove è stata componente della Commissione Occupazione e Affari speciali e Agricoltura. Nel 2024, però, si è ricandidata al Parlamento europeo tra le fila del Partito democratico, non venendo però eletta.

"Oggi per me è una giornata bellissima, sono molto orgogliosa di poter continuare un impegno politico in Forza Italia, che è una grande famiglia politica, non soltanto in Italia, ma anche in Europa con il Partito Popolare Europeo, che è la più grande forza politica europea. Sono molto orgogliosa e contenta di poter dare il mio contributo per la crescita di Forza Italia su Roma e Lazio" ha commentato la diretta interessata. 

Per la segretaria di Forza Italia Roma, Luisa Regimenti: "Abbiamo un nuovo ingresso, è una ex europarlamentare con la quale abbiamo condiviso l'esperienza in Europa e ci ritroviamo oggi, entra nella nostra squadra romana". Quello di Rondinelli non è il primo nome a passare dai dem egli azzurri. Prima di lei è stata la volta di Franca Biondelli. La già deputata Pd in Parlamento durante la scorsa legislatura e sottosegretario al Welfare nei Governi guidati da Matteo Renzi ed Enrico Letta, è entrata ufficialmente in Forza Italia lo scorso aprile.

forza italia
m5s
pd
daniela rondinelli

