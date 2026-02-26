Pd, addio di Daniela Rondinelli: entra in Forza Italia, "felice e orgogliosa"

Forza Italia si allarga e accoglie Daniela Rondinelli. L'ex eurodeputata M5s poi candidata con il Pd, entra nel partito di Antonio Tajani. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa del partito romano "sui ritardi sullo stato dei lavori giubilari e le mancanze nella manutenzione del verde pubblico della Capitale". Rondinelli dal 2019 al 2025 è stata eletta al Parlamento europeo nelle fila del Movimento 5 Stelle, dove è stata componente della Commissione Occupazione e Affari speciali e Agricoltura. Nel 2024, però, si è ricandidata al Parlamento europeo tra le fila del Partito democratico, non venendo però eletta.

"Oggi per me è una giornata bellissima, sono molto orgogliosa di poter continuare un impegno politico in Forza Italia, che è una grande famiglia politica, non soltanto in Italia, ma anche in Europa con il Partito Popolare Europeo, che è la più grande forza politica europea. Sono molto orgogliosa e contenta di poter dare il mio contributo per la crescita di Forza Italia su Roma e Lazio" ha commentato la diretta interessata.