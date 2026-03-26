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Forza Italia, Stefania Craxi eletta capogruppo. "Gasparri candidato in Commissione Affari esteri e difesa"

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giovedì 26 marzo 2026
Forza Italia, Stefania Craxi eletta capogruppo. "Gasparri candidato in Commissione Affari esteri e difesa"

1' di lettura

Stefania Craxi è stata eletta per acclamazione capogruppo di Forza Italia al Senato al posto di Maurizio Gasparri, il quale ha rassegnato le dimissioni dall'incarico nel primo pomeriggio. L'elezione della Craxi è avvenuta all'assemblea del gruppo azzurro che si è svolta a Palazzo Madama.

"Ringrazio i colleghi di Forza Italia al Senato per la fiducia che hanno voluto accordarmi e per l'onore che mi hanno riservato eleggendomi capogruppo - le parole di Craxi -. Sento certamente il peso della responsabilità, ma affronterò questo nuovo capitolo della mia vita politica con impegno ed entusiasmo. So di poter contare sul contributo di ogni collega, e insieme lavoreremo come squadra, come comunità che si nutre di saldi principi morali oltre che politici. Confido che uniti sapremo affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Ringrazio il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che con la sua leadership ha accompagnato questo avvicendamento senza fare mai mancare il suo apporto determinante, e il mio predecessore, Maurizio Gasparri, per il lavoro fin qui svolto con competenza e passione".

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Dunque la stessa Stefania Craxi ha svelato la prossima mossa di Forza Italia, una mossa che riporta proprio Gasparri al centro: "Forza Italia indicherà Gasparri come candidato alla presidenza della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, che ho avuto in questi anni l'onore di guidare. Rivolgo un pensiero commosso alla memoria del nostro presidente, Silvio Berlusconi, un uomo che per me c'è sempre stato, nella buona e nella cattiva sorte", ha concluso la Craxi.

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