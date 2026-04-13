Donald Trump, altra borda a Papa Leone: "Louis è tutto Maga", tira in ballo il fratello

L'asso nella manica di Donald Trump contro Papa Leone XIV? Il fratello del Pontefice. Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato il Santo Padre perché lo ritiene "troppo debole" e "pessimo sulla politica estera" per aver preso posizione contro la guerra in Iran. Dal canto suo Prevost gli ha fatto sapere di non aver paura di lui e di ritenere la guerra un male per l'umanità. Così The Donald ha sfruttato le simpatie Maga del fratello del papa per mettere zizzania nella sua famiglia. "Preferisco di gran lunga suo fratello Louis a lui, perché Louis è tutto MAGA - ha scritto il presidente sul suo social Truth -. Lui ha capito tutto, Leo no!".

In effetti Louis Prevost, il fratello maggiore del papa, è un Maga a tutti gli effetti. Come riporta il Corriere della Sera, nei mesi scorsi aveva più volte elogiato sui social l'operato di Trump. Nello specifico, si era complimentato col presidente per i suoi attacchi alla comunità trans e al Partito Democratico. Ma non finisce qui. Avrebbe anche condiviso un video in cui si riferiva all'ex presidente della Camera Nancy Pelosi con un insulto volgare.