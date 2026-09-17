Virginia Libero, la baby del Pd "seduce" Travaglio: l'editoriale sul "Fatto"

Le parole di Virginia Libero sulla necessità di rinnegare la guerra con la diserzione non sono piaciute quasi a nessuno. Né a sinistra - dove Elly Schlein si è ben guardata dal difenderla - né tantomeno a destra. C'è qualcuno che però è rimasto ammaliato dalle dichiarazioni della segretaria dei Giovani Democratici. Arrivando persino a sostenere che la ragazza, proprio per la sua netta posizione a favore della diserzione, avrebbe dovuto ricevere la benedizione della politica e dei media.

Si tratta naturalmente di Marco Travaglio, che nell'editoriale di oggi sul Fatto Quotidiano ha utilizzato solo parole al miele per la giovane Virginia. "Da tre giorni gli scemi di guerra di destra, centro e presunta sinistra lapidano Virginia Libero", esordisce nel fondo. "La sua colpa - prosegue - è di conoscere e amare la Costituzione [...] Anziché benedirla per aver tradotto in lingua moderna gli articoli 3, 11 e 32 della Costituzione e dimostrato l’assurdità di dividere i progressisti sulla pace e il disarmo, i guerrafondai della politica e dei media hanno preso a insultarla e deriderla senza che la segretaria Schlein la difendesse".