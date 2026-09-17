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Ignazio La Russa umilia la sinistra: "Vannacci? Lo avremmo già baciato in bocca"

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giovedì 17 settembre 2026
Ignazio La Russa umilia la sinistra: "Vannacci? Lo avremmo già baciato in bocca"

1' di lettura

Su Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale nonché ex Lega, c'è anche un "problema etico. Potremmo dare torto a Salvini" che potrebbe dire "chi tradisce una volta tradirà di nuovo. Se fossimo come la sinistra, con questi sondaggi avremmo già baciato in bocca Vannacci ma grazie a Dio siamo diversi": il presidente del Senato Ignazio La Russa lo ha detto nell'intervista rilasciata al direttore del Fatto Quotidiano Peter Gomez a Fenix, la festa di Gioventù nazionale. 

Parlando della legge elettorale, invece, il presidente del Senato l'ha definita "una legge assolutamente democratica, anche perché la Corte Costituzionale non può essere gradita solo per quando dice su una parte politica. Ha fissato il limite del premio di governabilità al 40%, noi lo abbiamo messo al 42%. Non ha niente a che vedere con quello della Dc che avrebbe portato al 63%". Secondo lui, dunque, non c'è motivo di evocare la "legge truffa": "Questo porta a poco più del 50%. Non l'ho detto io, ma lo dice la Corte Costituzionale", ha proseguito durante il panel.

Infine, una domanda anche su chi sarà il prossimo sindaco di Milano dopo Giuseppe Sala. "Noi decideremo chi sarà il candidato del centrodestra, lo sceglieremo e vinceremo", ha risposto La Russa. Per poi aggiungere, con tono ironico: "Speriamo... Se non ci credo io". 

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