Amici, il dramma di Luigi: "Ho una malattia, se lo stress aumenta...". Rudy Zerbi senza parole

Una rivelazione sconvolgente quella fatta da Luigi Strangis ad Amici. Il cantante, uno dei nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi, si è aperto col suo insegnante Rudy Zerbi e ha raccontato: "Ho il diabete. Lo stress influisce sulla glicemia e su tutto". Ecco perché poi ha detto che preferisce sempre evitare di affaticarsi e sceglie spesso di prendere le cose in maniera più leggera: "Cerco sempre di lasciare andare”. La confessione è arrivata dopo che Luigi è stato accusato di essere uno dei peggiori, tra gli allievi, per quel che riguarda la pulizia e l’ordine della casa.

Zerbi allora lo ha richiamato e gli ha detto che spesso lo vede prendere troppe cose alla leggera. Luigi a quel punto è scoppiato a piangere e ha raccontato tutto, confessando di avere una malattia. Il suo racconto ha colpito molto l'insegnante di canto, che evidentemente non ne sapeva nulla. Rudy ha subito cambiato atteggiamento nei confronti dell'allievo ed è passato a toni più morbidi.

In un secondo momento, infatti, Zerbi gli ha detto: "Visto che sei una persona che ha una sensibilità e un valore artistico cerca di non giocarti questa occasione”. E Luigi ha subito promesso di impegnarsi di più: "So che devo dare di più e non ho dato il massimo. Non me ne voglio andare”.

