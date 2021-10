Gf Vip, concorrenti "ai lavori forzati". Una indiscrezione clamorosa da Mediaset: "Visti gli ascolti..."

29 ottobre 2021 a

a

a

Il Gf Vip si allunga: il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe andare avanti ancora per qualche altro mese. Ripetendo così quanto successo l'anno scorso. L'edizione precedente, vinta da Tommaso Zorzi, era partita il 20 settembre 2020 per poi finire l’1 marzo 2021. Accadrà la stessa cosa quest'anno? Secondo Dagospia, il programma dovrebbe essere allungato fino a febbraio 2022. Anche se quest'anno i telespettatori sembrano essersi appassionati meno, infatti, pare che Mediaset abbia comunque valutato positivamente questo prolungamento.

"Nel mio letto no". Gf Vip, Giucas Casella sorprende Miriana e Nicola così: furia nella casa

Se così fosse, ovviamente, ci saranno dei cambiamenti all’interno del cast. E quindi il prossimo mese la casa di Cinecittà potrebbe accogliere nuovi gieffini, che si uniranno a quelli già in gioco. E non è escluso che qualcuno decida di lasciare il programma di fronte all’allungamento. Come già successo l'anno scorso. A prendere questa importante decisione furono per esempio Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci.

La Cipriani sbaglia tinta di capelli e impazzisce. Raptus disperato, in 3 per fermarla. Ora è ridotta così | Guarda

Anche in questa sesta edizione, quindi, qualcuno potrebbe decidere di tornare a casa per trascorrere le festività insieme ai propri cari. Allo stesso tempo, i telespettatori si aspetterebbero delle dinamiche più coinvolgenti di quelle attuali. In ogni caso, bisogna comunque attendere l’annuncio ufficiale da parte del reality show e scoprire chi saranno gli eventuali futuri concorrenti. Intanto, stasera andrà in onda la quattordicesima puntata di questa sesta edizione.

Mentre Miriana dorme, Nicola Pisu... Una umiliazione senza precedenti: cosa state vedendo | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.