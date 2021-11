Gf Vip, Aldo Montano e la rissa con Alex Belli: "Ma vaffanc***, vieni a fare la guerra dai"

Francesco Fredella 02 novembre 2021 a

Tra Alex Belli e Aldo Montano i rapporti sono tesi. Tesissimi. Al Grande Fratello Vip i due arrivano quasi arrivati alle mani: lo schermidore, con fare intimidatorio, prende il braccio di Alex. “Dai vieni, vieni, fai la guerra. A te piace la guerra con la lingua? La lingua è il tuo campo", dice. Belli resta senza parole ed in silenzio. Poi dice: "Aldo, ehi, dai. Il mio campo non è questo".

Ma c'è un precedente. Alex Belli provoca Aldo Montano con queste parole: "Quand’è che esce fuori il vero Aldo Montano? C’è o invece vuole tenere l’aplomb del campione olimpionico?". E poi il campione sbotta, lasciando tutti senza parole. "Io non ho nessun aplomb o forzatura, sono molto sincero – dice il campione di scherma –. Sono così e credo che non posano dire di fingere. La verità è che per il lavoro che faccio ho sempre tenuto salde le squadre, sono uno sportivo, tu vieni da un altro mondo".

Poi tra Alex Belli e Aldo Montano arriva il confronto di fuoco, uno di fronte l'altro. "Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così – inizia Aldo Montano –. Vai a letto e il giorno dopo mi chiami, ci si vede qua e si parla qua così, faccia a faccia. Non me le fai vedere in confessionale le cose. Non me le fai vedere, hai capito? Non me le fai vedere. Allora tutta la tua amicizia, tutti i moschettieri che hai montato, erano una farsa". Alex Belli replica: "Anche i moschettieri litigano, porca tr***". Ma lo schermidore sbotta di brutto: "Ma vaffan***o, non in questo modo".

