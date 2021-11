Tu si que vales, il terrapiattista sul palco e la De Filippi si alza e se ne va: parole durissime

07 novembre 2021 a

Il concorrente terrapiattista a Tu si que vales, su Canale 5, fa andare su tutte le furie Maria De Filippi. Le teorie strampalate di Albino Galuppini, 55 anni, da Brescia, non hanno lasciato indifferenti i giudici vip del talent Mediaset né il pubblico in sala, che lo ha letteralmente massacrato bocciandolo addirittura con il 96% dei voti contrari. Praticamente, un plebiscito al contrario.

Quando il bizzarro signore inizia a esporre le proprie tesi con fare da divulgatore scientifico (e chissà che cosa avrebbero pensato e detto di lui Piero e Alberto Angela se solo lo se lo fossero trovato davanti), a De Filippi si è alzata con fare polemico per poi lasciare la propria postazione e avvicinarsi all'amica e collega Sabrina Ferilli. Le due hanno iniziato a confabulare, regalando giudizi sommari e stroncature velenosissime al povero Albino.

Teo Mammucari sembra il più genuinamente interessato, tra i giudici, a capire cosa frulla nella testa dei terrapiattisti e per questo domanda al concorrente: "Come mai una parte della Terra è al buio e l'altra illuminata durante il giorno?". Basterebbe questo per far deflagrare certe teorie alternative, ma Galuppini preferisce non rispondere, facendo finta di nulla. Al che è la Ferilli a far partire il fuoco di fila: "Qui ormai la gente se alza la mattina e dice la sua, senza manco vergognasse. Tu sei ingrippato su ste roba, mica studiato, altrimenti mica diresti ste robe". Il romanesco esprime al meglio lo "sbotto" dell'attrice.

Quando si arriva alle votazioni, non manca qualche sorpresa: "Apprezzo il coraggio - premette Gerry Scotti -, che sei venuto qui senza fanatismo. Ma per me non vale". Rudy Zerbi non perde tempo e lo stronca con un semplice, secco "per me no". "A me la tua follia piace - è lo spiazzante giudizio di Mammucari -, se uno crede in una cosa la deve divulgare. Per me vale". "Lui è una persona molto educata - prende la parola, durissima, Maria De Filippi -. Rispetto a Teo penso che la divulgazione debba però essere fatta bene e non dal primo che capita, cioè non da chiunque". Tanti saluti e buon ritorno a casa.

