Tu si que vales, Zerbi e De Filippi umiliano il pranoterapeuta: "Cialtrone, ti fai anche pagare?", come lo cacciano dallo studio

31 ottobre 2021 a

a

a

Un talento? Non proprio. Siamo a Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5, la puntata è quella del 30 ottobre. E il presunto talento è un pranoterapeuta, che rimedia una pessima figura di fronte ai quattro giudici della trasmissione.

"Infame, tutta scena, ma chi ti ha toccato?". Clamoroso: Gerry Scotti brutalizza Rudy Zerbi

Il tizio si chiama Cesare Verderame. E sul palco è un clamoroso disastro. In primis, il signore si presenta spiegando che per lavoro ogni giorno ha a che fare con "un corpo chiamato energetico, un corpo sottile, un’aurea". Dunque aggiunge: "Ci si trova sempre di fronte ad un muro di scetticismo quando si parla di pranoterapia", e proprio per questo - aggiunge - è andato a Tu si que vales.

"Sei un maiale dentro". Tu si que vales, Maria De Filippi perde la pazienza con Zerbi: scintille in studio

Poi ecco le cure a Gerry Scotti. Una scena imbarazzante, con Scotti fermo immobile a occhi chiusi per molti minuti, mentre Cesare muove le mani attorno a suo corpo. Poi arriva il turno di Belen Rodriguez e, proprio come con Scotti, non succede assolutamente niente.

Dopo questa sceneggiata, Maria De Filippi e Rudy Zerbi lo hanno aspramente criticato. Zerbi ha affermato: "Mi dispiace, io non ci credo. E mi spiace anche che lei abbia parlato degli animali, dei cani che tutti amiamo tanto, mi fa stare male, mi sembra veramente una cialtronata che si dica che entrano da lei che non camminano e poi improvvisamente camminano - ha premesso -. Lei illude le persone e immagino si faccia anche pagare per questa cosa. Poi sicuramente c’è chi lo fa seriamente, ma questo mi sembra teatro, non una medicina. Questa è la mia opinione", ha concluso. La De Filippi ha chiosato: "L'opinione di Zerbi è uguale alla mia". Pranoterapeuta massacrato.

Capito la "vecchietta"? Ha 77 anni e si spoglia sul palco: Tu si que vales, tutti a bocca aperta | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.