Gf Vip, la madre di Bortuzzo massacra Lulù: "Dissero le stesse parole prima di sparargli", la frase scatena il caos

Un caso al Gf Vip. Un caso che riguarda ancora una volta Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il tutto avviene nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. E il grosso caso viene innescato dalla madre del nuotatore, Rossella Corona, che ha scritto una lettera al figlio, presentata nel corso della puntata. Una missiva in cui picchia durissimo proprio contro la Selassiè.

La ragione? Una parola usata dalla principessa mentre parlava proprio con Bortuzzo, ossia "motherfu***", che in inglese significa qualcosa tipo "figlio di buona donna", l'accezione è piuttosto ironica, non del tutto offensiva. Ma su questa vicenda ha voluto dire la sua la madre di Manuel, proprio con quella lettera a cui abbiamo fatto cenno.

"Ti seguo sempre e ti stai dimostrando forte e indipendente. Sappiamo quanto per te siano importanti i tuoi spazi e quanto non ami quando ti vengono tolti. C'è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli (Lulù, ndr) - alza il tiro la signora Rossella -. È stato infranto il tuo spazio personale nella tua stanza quando non c'eri. Chi ti ama non si comporta così, tu hai bisogno dei tuoi spazi. Quelle parole che ha detto Lulù, le ha dette anche chi ti ha sparato. Le parole in italiano o in inglese possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia", ha rimarcato la madre di Bortuzzo, tirando in ballo il drammatico momento in cui hanno sparato al figlio, paralizzandolo, per uno scambio di persona.

Da par suo, Lulù ha poi spiegato come nello slang britannico la parola "motherf***" non sia equiparabile al "figlio di putt***" gridato dai delinquenti che aprirono il fuoco contro Bortuzzo. Poi, comunque, Manuel ha confermato: "L'ultimo ricordo prima del buio sono state quelle parole. Io e mamma abbiamo un rapporto più fisico che di parole, posso solo dirle che la amo tanto". Infine, Bortuzzo ha chiuso il caso spiegando di non essersi sentito offeso dalle parole di Lulù, che comunque ha voluto scusarsi.

