Tu si que vales, raptus della Ferilli contro Maria De Filippi: "Ca*** tuoi, ti mando a putt*** la diretta", choc su Canale 5

Attimi di grande tensione, e parolacce, a Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5. Il tutto perché Sabrina Ferilli, come in ogni puntata, è stata perseguitata dall'ometto Giovannino, il quale però in questo caso, nella puntata del 27 novembre, ha superato i limiti consentiti.

Già, perché il personaggio ha imbrattato il costosissimo trolley Louis Vuitton della mitica attrice romana. E la diretta interessata, eufemismo, non ha gradito. Il tutto è accaduto nella finale del programma, quando Giovannino si è infilato nel camerino della Ferilli per mettere a segno l'ultimo sgarbo. E Sabrina, per inciso, si è parecchio lamentata con Maria De Filippi, considerata la "regista" di questi attacchi.

"Ho qui la panna spray", ha detto Giovannino dai camerini. E la De Filippi: "No, Giovanni, non lo fare". Quindi la furia della Ferilli: "Se fa una cosa del genere, Maria, sono ca*** tuoi. No, Maria, non rido. Ti mando a monte la diretta", ha sbottato. Anche Belen Rodirguez aveva capito che lo scherzo sarebbe stato tosto: "La panna sulla Vuitton, no! Il pubblico non sa che tiene particolarmente a quella valigia". Giovannino, però, la panna spray la ha usata eccome. E la Ferilli ha rincarato: "Mo mi alzo e mandiamo a putt*** la diretta. Ma questo è proprio rinc***, è matto". E ancora: Mi ha sporcato tutto il trolley, ma tu Maria sei impazzita. Ma ti strilleranno pure a te da Milano. Mi ha sporcato tutto, è tutto zozzo. Tanto me lo ricompri tu. Ce li hai i soldi", ha concluso la Ferilli.

