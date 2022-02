Sanremo 2022, Arisa e i problemi con Aka7even durante la prove: cosa filtra prima della diretta

Francesco Fredella 04 febbraio 2022 a

Arisa rompe il silenzio e parla di Sanremo, vinto nel 2009 con Sincerità (è salite per 6 volte sul palco dell'Ariston). "Non mi cerco mai su Google, se non per guardare come la gente reagisce a qualche mio comportamento su Instagram", racconta nel corso di The Flight, su RTL 102.5. Arisa interviene commentando il Festival. Stasera sarà sul palco dell’Ariston con Aka7even. “Luca ha scelto una canzone non proprio semplice. Mi ha chiamata e mi ha detto di voler cantare Cambiare di Alex Baroni”, dice Arisa. “Ho cantato l’inno che concorre con Malika ed ero veramente emozionatissima, stasera ancora di più".

Poi la cantante originaria di Potenza prosegue. E dice: "Abbiamo fatto le prove la prima volta e sono uscite malissimo, l’arrangiamento è molto elaborato e lui mi guardava come per dire di aiutarlo". Arisa ha partecipato a Sanremo alcuni anni fa. A The Flight ripercorre quei momenti. "Bei ricordi, ero una ragazzina anche se non sono passati tanti anni. Una grande emozione, un grande privilegio" dice. "Mi ricordo che fu una votazione molto forte, molti volevano che vincessi".

In Corso Matteotti a Sanremo ci sono le piastrelle di tutti i vincitori di Sanremo: "Non ho mai visto la mia. Mi crea ansia tutto ciò che mi riguarda: non mi cerco mai su Google. Guardo solo qualche notizia su come le persone hanno preso qualche mio comportamento su Instagram. Qualche pezzo di pelle in più". conclude Arisa.

