Paola Caruso sull'orlo del lastrico, un urlo disperato: "Devo guadagnare, altrimenti..."

Sta per finire sul lastrico Paola Caruso. Il suo ex Francesco Caserta, imprenditore calabrese che l'ha lasciata quando era incinta del loro bambino, Michelino, che ora ha 3 anni, non le avrebbe mai dato un euro per il mantenimento. Tanto che adesso in una intervista al settimanale Nuovo Tv l’ex Bonas di Avanti un altro ha detto che riesce a mantenere il bambino grazie al suo lavoro, tra tv e social network. Ma rischia grosso: "Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno".

Secondo quanto racconta la Caruso Caserta è un papà completamente assente. E quando lei è in giro per lavorare è costretta ad affidare il bambino a una tata e a Imma, la sua madre adottiva, che peraltro è anche madrina di battesimo di Michelino. Paola è molto legata a Barbara D'Urso: "È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti".

Paola Caruso è stata per molto tempo opinionista del salotto della D'Urso ed è appena uscita dall'esperienza de La Pupa e il Secchione. E' stata però squalificata subito, dopo neppure una puntata, per una aggressione ai danni di Mila Suarez.

