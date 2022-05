Domenica in, salta l'intervista di Manuel Bortuzzo. Scontro con Mara Venier, tutta colpa della Toffanin?

08 maggio 2022 a

a

a

E' diventata un caso la mancata presenza di Manuel Bortuzzo e di suo padre Franco a Domenica In su Rai uno nella puntata dell’8 maggio. L'ex gieffino e il papà avrebbero dovuto essere presenti nel salotto di Mara Venier per promuovere il film Rinascere, che sarà trasmesso da Rai Uno in prime time proprio l’8 maggio. La conduttrice però avrebbe fatto saltare l'ospitata all'ultimo togliendo dalla scaletta l'intervista con l’ex i due Bortuzzo.

Ilary Blasi da censura. Come si presenta all'Isola dei famosi: seno incontenibile, fuori tutto | Guarda

Si dice che il motivo della decisione di zia Mara sia legato al fatto che ieri sabato 7 maggio Manuel è andato a Verissimo, da Silvia Toffanin - quindi dalla "concorrenza" - e ha spiegato perché ha rotto il fidanzamento con Lucrezia “Lulù” Selassiè. Insomma, la Venier non avrebbe affatto gradito questo "tradimento" e per questo ha mandato tutto all'aria.

"Chi vuoi tra me e Beatriz?". Triangolo incandescente all'Isola, Estefania Bernal furibonda con Roger. Un duro confronto

Da parte sua Bortuzzo non l'ha presa bene. "Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù; è che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?", ha commentato un telespettatore su Instagram, "Non tutti ci arrivano", ha risposto lapidario Bortuzzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.