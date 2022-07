Gianni Sperti, il dramma: "Sono rimasto senza niente". Ridotto così (in pubblico)

Francesco Fredella 04 luglio 2022 a

Cosa accade a Gianni Sperti? Il famoso opinionista di Uomini e donne, una garanzia per gli ascolti da sempre, deve fare i conti con una disavventura. Che viene prontamente raccontata sui social diventando virale. La pagina Instagram di Fralof racconta quello che è accaduto quando Sperti è arrivato all’aeroporto della Capitale egiziana, dove è stata smarrita la sua valigia.

“Sono arrivato il 28 giugno al Cairo, ma senza il mio bagaglio. Non è mai arrivato... da cinque giorni sono senza niente”, scrive l'opinionista. “Ho passato giorni a chiedere dove fosse finito il mio bagaglio” Poi, dopo lo sfogo, Sperti, svela che non è affatto facile vivere senza i propri oggetti personali. “Tutti i giorni ho scritto email e ho telefonato diverse volte, ma nessuno sapeva dove fosse finito il mio bagaglio”, racconta ancora. “Dopo un’attesa di ore e ore per avere il permesso, sono riuscito ad entrare nel deposito bagagli e finalmente l’ho trovato. Posso finalmente iniziare serenamente le mie vacanze”. Finalmente.

Per l'opinionista di Maria De Filippi si tratta di un piccolo grattacapo. Tutto è bene quel che finisce bene: Sperti torna in vacanza, valigia ritrovata. Non si sa, però, con chi sia in Egitto (dove dicono che sia di casa). Adesso, è arrivato il momento di ritemprarsi prima del ritorno in tv. Nuova stagione alle porte, ovviamente sempre alla corte di Maria De Filippi.

