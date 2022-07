Simona Ventura dice "no" a Maria De Filippi: il caso a Mediaset

21 luglio 2022 a

Niente conduzione de La Talpa, la cui produzione è stata affidata a Maria De Filippi, per Simona Ventura. La presentatrice ha infatti smentito le voci che la davano per certa a Mediaset. Riprendendo il cinguettio dello speaker radiofonico Nathan Del Mare che riporta la notizia, la Ventura scrive: "Non se ne parla". Una risposta netta che toglie ogni dubbio. Oltre al suo nome, in diversi avevano fatto quello di Silvia Toffanin, già al timone di Verissimo.

Intanto la Ventura potrebbe avere un ruolo chiave nella prossima edizione di Sanremo. Non è un caso che la co-conduttrice di Amadeus, Chiara Ferragni, l'abbia cercata. "Devo dire - aveva ammesso SuperSimo - che mi ha chiamato Chiara Ferragni per farle un po’ da guida. Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio. Alla fine della fiera io sono per Sanremo e per Amadeus per tutta la vita. Comunque c’è Chiara e quindi guarderò lei".

Per ora l'unica conferma che la riguarda è la seconda edizione di Citofonare Rai 2, il programma che la vede in studio insieme a Paola Perego. Il resto invece sono tutte sorprese. Anche se la replica su La Talpa non lascerebbe dubbi.