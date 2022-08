Francesco Chiofalo, video choc in ambulanza: "Non sento la gamba, guarda come sono finito"

21 agosto 2022 a

Nuovi problemi di salute per Francesco Chiofalo, volto noto di Mediaset per aver partecipato a Temptation Island, a Uomini e donne e a La Pupa e il secchione. Da anni il ragazzo sta combattendo la sua battaglia contro un tumore e proprio quando il peggio sembrava passato, ecco un nuovo ricovero in ospedale. A riferirlo, sui social, l'amica Deianira Marzano: "Mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede, poi ne parlerà lui sicuramente con voi".

Una formula piuttosto inquietante, che ha generato parecchia apprensione tra fan e follower. Chiofalo, ha spiegato ancora la Marzano, "era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare". Il fidanzato di Drusilla Gucci, ex naufraga dell'Isola dei famosi, si sarebbe sentito male dopo una serata a Catania e sarebbe stato ricoverato nell'ospedale della città siciliana. Ignote le cause del malore, anche se Chiofalo ha parlato, sulla sua pagina Instagram di problemi alla gamba non meglio precisati.

Chiofalo piange: crollo emotivo a La Pupa e il secchione. la D'Urso deve bloccare la finale



In un concitato video girato nel momento del ricovero, si sente Chiofalo dire preoccupato: "Fatto i ca***i mia, mi so fatto, mo". E a uno degli operatori sanitari che lo hanno soccorso: "Non sento la gamba". Chiofalo è stato trasferito in lacrime sull'ambulanza. rivolgendosi poi a un sanitario: "Tuo figlio sicuramente è più fortunato di me, ma guarda come sono finito io". "Fatti fare tutti i controlli e stai sereno", lo rassicura la voce di una ragazza che è lì con lui.