Isola dei famosi, "devono farglielo capire". Mediaset, bomba su Ilary Blasi

Roberto Tortora 14 aprile 2023 a

a

a

Ci sarà armonia o voleranno stracci tra Ilary Blasi ed il suo inviato in Honduras, Alvin? Manca poco alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, al debutto lunedì sera su Canale 5 e la curiosità è tanta, dopo le presunte scaramucce degli ultimi mesi, sbandierate sui social proprio dall’inviato, palesemente irrigidito per alcune incomprensioni. Dopodiché, però, tutto è stato messo a tacere e, a ridosso dell’inizio dello show, lo stesso Alvin si è concesso a un’intervista del settimanale TeleSette.

"Voglio Noemi Bocchi!": Ilary Blasi ci resta secca, clamoroso all'Isola

Non è mancata, però, anche in questo caso qualche frecciatina, soprattutto quando il giornalista chi ha chiesto se quest’anno il pubblico capirà bene le sfide che attendono i naufraghi: “Fino a prova contraria sono io quello che sa come funzionano ed era Ilary che non le capiva. Mi auguro che quest’anno capisca o che in studio gliele facciano capire”.

"Stavamo per litigare davvero": Ilary Blasi, una furia contro il collega

Il problema, a quanto pare, sarebbe la facilità di distrazione con cui Ilary non riesce a seguire le spiegazioni, mentre chiede sgabello e ciabatte per stare più comoda in studio. In ogni caso, tutto vive sotto il cappello dell’ironia, perché Alvin e la Blasi si conoscono da vent’anni e sono soliti prendersi molto in giro: “In tv ci presentiamo proprio così, con la voglia di divertirci, ma non c’è mai cattiveria”.

Le 5 teste tagliate da Pier Silvio Berlusconi? La risposta: "Questa è la verità"

Alvin, poi, ha tenuto a precisare che le condizioni di lavoro non sono sbilanciate tra naufraghi e produzione, tutti sono sotto il sole della playa dalle 10 alle 17 e spesso sulla terraferma mancano elettricità e acqua calda: “Ci si abitua eh, ed è pazzesco. Ma bisogna arrivarci preparati. Chi mi incuriosisce di più? Sinceramente Alessandro Cecchi Paone e Cristina Scuccia”. Il tempo delle parole è finito, si vola in Honduras.