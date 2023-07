Guendalina Tavassi in bikini? "Foto oscene. Mi viene voglia di..."

22 luglio 2023 a

Incidente "a luci rosse" in spiaggia per Guendalina Tavassi e il compagno, Federico Perna. E tutto, ovviamente, finisce su Instagram con tanto di foto incriminate. Il siparietto tra l'ex concorrente del Grande Fratello e dell'Isola dei famosi e il fidanzato, in realtà, è simpatico, ma viene il sospetto che in privato qualche nube sulla coppia si sia addensata, anche solo per qualche ora.



La Tavassi sta trascorrendo giorni di relax in spiaggia, con tanto di "bombastiche" foto in bikini. A scattarle, spesso è proprio Perna, non senza qualche imprevisto. Il ragazzo non solo, parola di Guendalina, "non in grado" di farle foto decenti, ma soprattutto si sarebbe dimostrato piuttosto distratto, se così si può dire.

In quel di San Felice Circeo, come testimoniato dalle Storie Instagram della influencer, il fidanzato riprende la compagna ma l'obiettivo misteriosamente "scivola" verso una bella ragazza che passeggia sullo sfondo con tanto di contorno di Lato B in bella evidenza.

"Se dovete trovare un fidanzato - scrive la Tavassi a corredo delle esilaranti foto pubblicate in sequenza - appurate prima che vi sappia fare le foto. Solo lui - ha raccontato l'opinionista tv riferendosi al fidanzato - riesce a farmi vedere così oscena che se vedo le foto mi viene voglia di andare dal chirurgo immediatamente e soprattutto non so chi stava fotografando. Ditemi anche voi se stava fotografando me o altro". Le foto, purtroppo per Perna, parlano chiaro. Anzi, chiarissimo. Guai in vista.