Gf, "ma ha bestemmiato?": cosa si sente dal microfono

Il monito di Pier Silvio Berlusconi sembra non aver dato i propri frutti. E così al Grande Fratello spunta la prima presunta bestemmia. Durante uno dei primi giorni in tugurio insieme ai nuovi arrivati, Claudio Roma, concorrente "nip" del programma di Canale 5, è scivolato in un intercalare troppo colorito. Cosa dica realmente è difficile da decifrare, dato che dagli audio le parole non sono ben distinguibili.

Eppure non sono esclusi provvedimenti per il 34enne romagnolo. Negli anni passati ad esempio fece discutere la squalifica di Stefano Bettarini, escluso dal gioco per qualcosa di simile, o quella di Denis Dosio colpevole di aver pronunciato un'esclamazione anch'essa colorita.

Entrato in Casa nella puntata di venerdì 15 settembre, a raccontare la storia del ragazzo è stato lo stesso Alfonso Signorini: "Claudio è stato arrestato per spaccio quindi è finito in carcere, subito dopo per tre mesi agli arresti domiciliari e successivamente ha fatto i servizi sociali che lo hanno cambiato per sempre". Lo stesso Roma ha ammesso: "Ho capito che quando prendi una strada sbagliata, la sola che puoi fare è correggerla per trovare un nuovo te stesso e io ci sono riuscito". Insomma, tutto è acqua passata. Nulla di più.