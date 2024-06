Francesco Giorgino, dalla Rai filtrano rumors su XXI secolo

Daniele Priori 27 giugno 2024 a

Il nuovo palinsesto Rai del prossimo autunno ricomincia da Massimo Giletti che andrà in onda con un suo programma di approfondimento nella prima serata del lunedì di RaiTre (anticipato dal rientro abbastanza clamoroso, quello di Roberto Saviano con le inchieste di Insider, mentre il Far West di Salvo Sottile che invece chiuderà il prime time infrasettimanale del terzo canale al venerdì seta.

Rivoluzione nel fine settimana, sempre al tasto 3 del telecomando, con una prima serata inedita, appannaggio di Peter Gomez che con La confessione si prende il sabato sera, al posto di Chesarà... della Bortone destinata ad u programma nel daytime mentre la domenica, contro l’ex Fazio, Mamma Rai schiera Report di Ranucci. Per il resto, in special modo su RaiUno, oltre all’attesa novità che vedrà Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi, ci sono più che altro conferme con Giorgino e il suo XXI Secolo che resta nella seconda serata del lunedì, per poi passare all’inossidabile Porta a Porta di Bruno Vespa dal martedì al giovedì.

STAGIONE AUTUNNALE

La stagione autunnale sarà segnata quindi dagli eventi del 4 ottobre con la lectio teatrale di Alessandro Barbero dedicata a San Francesco e il 6 ottobre in prima serata su Rai1, Il primo secolo del servizio pubblico radiotelevisivo italiano per celebrare i 100 anni della radio e i 70 della tv, con Carlo Conti alla conduzione dal Palazzo dei Congressi dell’Eur. Per la fiction, sempre sulla prima rete, il 21 ottobre arriva Mike, la miniserie dedicata a Mike Bongiorno. Poi ancora, sempre in autunno: la quarta stagione de L’amica geniale e Don Matteo 14.

Per l’intrattenimento tornano Tale e quale show, The Voice Kids mentre la grande divulgazione resta a Alberto Angela con Stanotte a... Dalla prima bozza presentata nel corso del Consiglio d’Amministrazione presieduto dall’ad Roberto Sergio per l’assenza della presidente Marinella Soldi, emerge tuttavia con una certa chiarezza come il focus dell’azienda sia per ora puntato molto su RaiTre che vede tra le altre novità, sempre sulla terza rete, il ritorno al martedì sera di Amore criminale, condotto da Veronica Pivetti (mentre su RaiDue ci saranno le Belve della Fagnani) e a seguire, in seconda serata, l’esordio di una nuova grande firma femminile, quella di Maria Latella pronta a esportare il suo format casalingo inaugurato su Sky. Confermatissime le due prime serate top in termini di ascolto con Chi l’ha visto che si tiene il mercoledì e Geppi Cucciari ancora nella sua Splendida cornice al giovedì. Nelle altre fasce orarie da segnalare nell’access prime time la staffetta musicale tra In arte Morgan e Via dei Matti con Stefano Bollani, mentre al mattino - come già anticipato anche su Libero - l’eredità di Fiorello e del suo mattin show sarà di Andrea Perroni e Carolina Di Domenico e il loro Binario due. Altra novità nella prima serata del giovedì di RaiDue le inchieste giovani de L’altra Italia dell’ex Iena Antonino Monteleone. Ha deciso, invece, di anticipare tutti e partire d’estate Monica Maggioni, profeta dell’informazione factual, dove di fatto l’approfondimento perde il contatto con l’attualità più stringente, da telegiornale, e accende il proprio faro su una o più storie in particolare, raccontate nel formato della docuserie.

OBIETTIVI DICHIARATI

Questo sarà Newsroom il nuovo progetto con cui la Maggioni ha deciso di andare in avanscoperta e sperimentazione puntando sull’inchiesta crossmediale, ovvero su un prodotto “multipiattaforma” dedicato in parte esclusivamente a RaiPlay e in parte alla prima serata di RaiTre. Otto mercoledì dal prossimo 17 luglio e altre storie già ora disponibili sul web. Un programma con il quale la Rai, da un lato punta a perseguire l’obiettivo grosso di chi la vuole trasformare in digital media company da un lato, mentre dall’altro tra gli obiettivi dichiarati dalla Maggioni c’è quello di mettersi alla pari con gli youtuber. Così Mamma Rai si accinge a raccontare un futuro che inizierà il prossimo 19 luglio con la presentazione, stavolta ufficiale, a Napoli, dei nuovi palinsesti.