Chiavi, perché spruzzarle con aceto bianco: il segreto svelato

Le chiavi, come il cellulare, sono tra gli oggetti che tutti noi utilizziamo ogni giorno. E per questo motivo sono pieni zeppi di batteri, dato che tendono ad accumulare sporco, polvere e grasso. E non finisce qui. Con il passare del tempo possono comparire anche delle piccole tracce di ossidazione e ruggine. Soprattutto se sono spesso a contatto con umidità o rimangono per molto tempo nelle tasche o nelle borse insieme ad altri oggetti.

Ma c'è un rimedio efficace. Quale? Spruzzarle saltuariamente con aceto bianco. In effetti, si tratta di un rimedio economico, naturale e facile da mettere in pratica. Così le chiavi si mantengono più pulite e non si deve ricorrere a detergenti chimici più aggressivi.