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Chiavi, perché spruzzarle con aceto bianco: il segreto svelato

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mercoledì 5 agosto 2026
Chiavi, perché spruzzarle con aceto bianco: il segreto svelato

1' di lettura

Le chiavi, come il cellulare, sono tra gli oggetti che tutti noi utilizziamo ogni giorno. E per questo motivo sono pieni zeppi di batteri, dato che tendono ad accumulare sporco, polvere e grasso. E non finisce qui. Con il passare del tempo possono comparire anche delle piccole tracce di ossidazione e ruggine. Soprattutto se sono spesso a contatto con umidità o rimangono per molto tempo nelle tasche o nelle borse insieme ad altri oggetti.

Ma c'è un rimedio efficace. Quale? Spruzzarle saltuariamente con aceto bianco. In effetti, si tratta di un rimedio economico, naturale e facile da mettere in pratica. Così le chiavi si mantengono più pulite e non si deve ricorrere a detergenti chimici più aggressivi.

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La procedura è semplicissima. Tutto quello che occorre è spruzzare una piccola quantità di aceto bianco direttamente sulle chiavi oppure inumidire un panno morbido con il prodotto e passarlo accuratamente su tutta la superficie. Come spiega il Messaggero, si deve lasciare agire l'aceto per 2-5 minuti. In questo modo si ammorbidisce lo sporco più ostinato. Poi si deve strofinare una piccola quantità di aceto bianco direttamente sulle chiavi oppure inumidire un panno morbido con il prodotto e passarlo accuratamente su tutta la superficie. Ultimo passaggio: asciugare con attenzione le chiavi prima di utilizzarle o riporle. 

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