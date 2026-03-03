"Tumori e infarti": pasti pronti per il microonde, è allarme rosso

Li consumiamo tutti i giorni. Un po' perché sono cambiati i tempi, un po' perché la nostra vita va sempre più veloce. Ma quanto fanno bene alla nostra salute? Molto poco, secondo Greenpeace Internationl. I piatti pronti da scaldare al microonde possono nascondere rischi significativi per il nostro corpo e anche per l'ambiente. L'indagine ha preso in esame 24 studi scientifici recenti che analizzano i potenziali pericoli dei pasti pronti confezionati in contenitori di plastica.

Il quadro è preoccupante. Proprio quando scaldiamo il cibo centinaia di migliaia di minuscole particelle di plastica possono migrare nel cibo, insieme a sostanze chimiche pericolose, con possibili conseguenze a lungo termine per la salute. Si parla di almeno 1.396 sostanze chimiche presenti nelle plastiche a contatto con gli alimenti che sono state rintracciate nel nostro corpo. E alcune di queste possono causare tumori, infertilità, disturbi del neurosviluppo e malattie cardiovascolari e metaboliche, come l’obesità.