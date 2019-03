Barbara d'Urso e Fabrizio Corona sono nemici da anni. Ma stasera 13 marzo su Canale 5 l'ex paparazzo sarà ospite della conduttrice a Live - Non è la d'Urso, nuova trasmissione di prima serata. La stessa Carmelita spiega come mai i due si sono avvicinati. "Già da parecchio tempo, in vari modi, Corona ha tentato di chiedermi scusa", dice Barbara in conferenza stampa.

"Quando è uscito di galera sono accadute delle cose, una poco carina nei confronti di mio figlio, per cui avevo deciso che per me non esisteva più. Mi sono occupata di Corona solo quando c'erano notizie legate strettamente alla cronaca". "Lui ultimamente ha deciso di chiedermi scusa e l'ha fatto attraverso il Corriere della Sera. Nel momento in cui si è palesata la richiesta, l'opportunità... insomma, in qualche modo si è deciso che venisse e io ho chiaramente chiesto che mi venissero fatte le stesse scuse in televisione perché in televisione sono stata offesa da lui". Dunque una pretesa di un certo impatto, soprattutto per un maschio alfa come Fabrizio.

"Per altro Corona", prosegue la conduttrice di Cologno, "sa perfettamente che non viene qui per essere incensato, sa che nelle sfere ci saranno delle persone che non condividono i suoi stili di vita". Quanto al fattaccio dell'Isola dei famosi, taglia corto: "Non parlerò dell'Isola perché l'argomento è esaurito, io non c'entro niente. L'azienda ha preso una decisione ben definita e infatti non me ne sono più occupata".