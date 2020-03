Ballando con le Stelle, doppia beffa per Federica Brignone: con lo stop imposto da Rai 1...

17 marzo 2020 a

Campionessa del mondo ma... con le pive televisive nel sacco. Si parla di Federica Brignone, la sciatrice azzurra, che aveva deciso di partecipare a Ballando con le Stelle per coronare la sua strepitosa stagione televisiva. Già, era pronta a fare irruzione nella casa degli italiani e per una volta senza sci ai piedi. Ma il programma di Milly Carlucci, come è noto, è stato sospeso da Rai 1 causa coronavirus. Rinviato a data da destinarsi, anche se probabilmente si riuscirà a recuperare. Non resta insomma che attendere: ce la farà, la Brignone, a partecipare a Ballando con le Stelle? Ai posteri l'ardua sentenza...

