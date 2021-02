Sanremo 2021, voci da incubo su Roberto Benigni: "Confermato l'incontro". Quanto ci costerà questa roba?

09 febbraio 2021 a

Non ci sarà il pubblico, a Sanremo 2021, ma forse una accoppiata di super-ospiti mai realizzata nella storia del Festival: Adriano Celentano e Roberto Benigni. È lo stesso Amadeus, presentatore e direttore artistico, a confermare nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento: "Confermo che c’è stato un incontro per avere Celentano e Benigni e siamo in attesa della loro risposta. Averli insieme sarebbe fantastico...".

Di fatto, due eventi in uno, perché ogniqualvolta il Molleggiato o il Piccolo Diavolo si sono avvicinati al palco dell'Ariston, è sempre stato un terremoto di polemiche e ascolti (e quest'anno, a livello pubblicitario e mediatico, lo share avrà un peso ancora maggiore".

Nell'attesa di sapere, immaginiamo all'ultimo momento, se il cantante e il regista saranno della partita, si scalda Achille Lauro, per due anni grande protagonista come cantante in gara e quest'anno atteso sull'altra sponda, da co-conduttore e performer. "Sto arrivando - si presenta il trapper-rockstar-provocatore -. Grazie Ama per l’attenzione che mi stai dedicando, mi ha graziato. Porterò cinque quadri, cinque performance inedite, sto lavorando giorno e notte con il mio team. Quest’anno sto preparando qualcosa di mai visto prima, che parla di me e di tutti quanti noi". Criptico, ma suggestivo: "Sarà un viaggio e tornerò con la mia follia. Sanremo mi ha permesso di esprimere la mia arte portando in scena un ideale".

