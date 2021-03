Michelle Hunziker a un passo dalle lacrime, lo strazio segreto: "Piaga del nuovo millennio, solo il tempo aiuta"

01 marzo 2021 a

Un piccolo momento di sconforto per la sempre sorridente Michelle Hunziker. La conduttrice, rispondendo ad alcune domande su Instagram, ha dovuto ripercorrere un periodo passato della propria vita. È stato un suo fan a chiederle quale sia stato il momento più brutto vissuto. "Voi - ha risposto senza esitare - sapete che io sono un problem solver, trovo sempre il lato positivo della vita. Ma quando perdi una persona cara, quella è una cosa molto difficile da elaborare. E solo il tempo ti aiuterà, è successo anche a me". Michelle non ha specificato a cosa si riferisse, ma in molti hanno ipotizzato dietro al dramma "segreto" ci sia la scomparsa del padre avvenuta nel 2001 quando aveva soli sessant'anni. "L'unico modo di elaborare un lutto è l'amore e il tempo", ha poi aggiunto nella didascalia.

Un dolore che ha portato a diverse conseguenze. Una delle quali, la più comune: "Dopo un periodo molto brutto della mia vita ho avuto attacchi di panico, mi sono fatta aiutare e pian piano li ho gestiti. Un giorno, magari, ne parleremo in maniera più approfondita perché purtroppo è una piaga del nuovo millennio”.

La conduttrice è molto legata alla famiglia e alla mamma Ineke. Proprio pochi giorni fa è stata sua figlia Aurora a condividere un tenero ritratto di loro tre insieme. "Siete bellissime tutte e tre", hanno scritto in molti mostrando di apprezzare la foto. E ancora: "Aurora hai la bellezza di tuo padre e la simpatia di tua madre". Ma fra tanti complimenti, non sono mancate le critiche. "Tua madre è più bella di te", ha scritto un utente del web, messo subito al suo posto dal marito della Hunziker, Tomaso Trussardi: "Che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d'animo. Vergogna". E in fan si sono subito schierati dalla sua parte.

