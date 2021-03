Sanremo 2021, Maneskin scandalosi dietro le quinte. Occhio alle parti intime, roba da censura

07 marzo 2021 a

Hanno trionfato al Festival di Sanremo, e ora i Maneskin si godono il trionfo social, Su Twitter e Instagram, spopolano le foto dietro le quinte della rockband romana, che con Zitti e buoni hanno sovvertito i pronostici portando ritmi aggressivi e chitarre sferraglianti a prendersi il primo posto all'Ariston, il tempio della melodia anche nell'epoca della trap.

Giovanissimi e dalla fama di ragazzacci gender-fluid, con sessualità non meglio definita (molto in linea coi tempi e allo stesso tempo uno stereotipo del rock, fin dai tempi del glam di David Bowie, per la verità), il cantante Damiano (feticcio erotico proibito delle signore fin dai tempi di X Factor), la bassista Victoria e i sodali Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria) hanno festeggiato su Instagram con tanto di linguaccia alla Rolling Stones ed esultanza "politica": "Abbiamo fatto la rivoluzione!". Su Instagram però gira un'altra foto, un po' più scostumata: i ragazzotti, tutti in tutina color carne che lascia poco all'immaginazione, e Damiano che poco elegantemente si tocca le parti intime, a mostrare i gioielli di famiglia (che non sono la statuetta vinta a Sanremo...).

"Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni", hanno poi spiegato subito dopo l'incoronazione. "A questo punto restare svegli, dai, che tra poco siamo a Domenica In". Appuntamento dunque da Mara Venier (che non ha mai nascosto di avere un debole per Achille Lauro e che quindi accoglierà a braccia aperte anche questi novelli glamrocker),

