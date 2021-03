Caterina Balivo, "non posso dirvi di più". Trema la Rai? L'annuncio e l'indiscrezione di una fonte anonima

Francesco Fredella 24 marzo 2021 a

Adesso torna a parlare Caterina Balivo, che dopo Il Cantante mascherato (lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci) ritrova il sorriso dopo l’addio in lacrime a Vieni da me. Il programma di interviste della Rete ammiraglia Rai è finito all’improvviso lasciando nel pubblico a casa molti interrogativi. Ma stiamo parlando del passato, ormai è tutt’altra cosa. La Balivo sorride . E’ felice con la sua famiglia e non pensa ad altro.

“Sono felice perché ho quasi terminato una parte di un nuovo progetto che potrete vedere e ascoltare… ma non posso dirvi di più”, racconta la Balivo su Instagram. Nessuna intervista, per adesso. Nessuna comunicazione ufficiale, ma solo tanta voglia di ricominciare in televisione (Caterina Balivo, lo ricordiamo, ha lasciato Detto fatto” lasciando tutti senza parole). “Anche io sono in DAD”, scherza la conduttrice che è impegnata con i suoi figli. Insomma anche lei, come milioni di mamme italiane, è impegnata quotidianamente con la didattica a distanza che ha scandito l’ultimo anno per milioni di studenti.

Sembra, però, che all’orizzonte per lei ci sia un nuovo progetto lavorativo. Di cosa si tratta? E’ chiaro che le notizie in giro sono scarse e poco chiare. Ma una fonte vicina a noi ci dice che si tratta di un grande progetto. In Rai? Altrove? Per ora il mistero continua, di certo a risolverlo non ha contribuito l'enigmatica diretta interessata. Dove rivedremo Caterina Balivo? Chissà, non ci resta che attendere...

