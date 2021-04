Ballando con le stelle, "amavo succhiare il c***o": la Rai porta tutto in Procura, chi rischia grosso

16 aprile 2021 a

Finisce in Procura il caso del tweet a luci rosse condiviso dall'account ufficiale di Ballando con le stelle, fonte di enorme imbarazzo per Milly Carlucci e per la Rai tutta. Il messaggio, esplicito, comparso improvvisamente e senza motivo nel "feed" di @Ballando_Rai ha fatto subito il giro dei social: "Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il c***o del mio capo nei cessi, era una cosa che amavo da morire". Roba scandalosa che, sebbene il post sia stato rimosso molto rapidamente, ha scatenato un putiferio a viale Mazzini, come prevedibile anche politico.

La Rai ha sporto denuncia contro ignoti, contattando la Polizia Postale per identificare l'autore dell'accesso non autorizzato, avvenuto giovedì. "Mi è stato segnalato che dall'account è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto - ha commentato Milly Carlucci, conduttrice storica dello show di successo del sabato sera di Rai1, vinto nell'ultima edizione da Gilles Rocca -. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso". "La Direzione RaiPlay e Digital - è il comunicato in contemporanea dell'azienda - si scusa per quanto avvenuto sul profilo Twitter di Ballando con le stelle. È in corso la ricostruzione esatta dell'accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato".

Secondo viale Mazzini, dunque, qualche burlone, intenzionalmente, sia entrato nel profilo di Ballando per diffamare il programma, mettendolo in cattiva luce. Obiettivo, bisogna ammetterlo, centrato in pieno. "La Rai sta procedendo alla denuncia presso la Polizia Postale contro ignoti per accesso non autorizzato e diffamazione al profilo Twitter di Ballando Con le stelle", ha precisato l'azienda.

