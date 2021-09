Dodi Battaglia e il funerale della moglie, a Pomeriggio 5 le immagini dello strazio in chiesa

10 settembre 2021 a

Addio alla moglie, il giorno del dolore più lacerante, per Dodi Battaglia. Il chitarrista dei Pooh, infatti, ha perso Paola Toeschi, scomparsa il 6 settembre a soli 51 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. E mercoledì 8 settembre si sono tenuti i funerali di Paola, nella Collegiata di San Bartolomeo a Borgomanero, in provincia di Novara.

Le immagini dell'estremo saluto alla Toeschi sono state mostrate da Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Immagini toccanti, quelle di Dodi Battaglia in lacrime, stravolto da un dolore difficilissimo da metabolizzare, mentre saluta la compagna di una vita: "Se n'è andata una bella persona, une persona per bene, una grande e immensa anima", ha affermato il chitarrista.

E ancora, nel corso del suo discorso al funerale di Paola, Dodi Battaglia ha aggiunto: "Ho conosciuto tante persone nella mia vita, ma Paola era straordinaria. E bellissima. Tanto è vero che le ho chiesto di diventare mia moglie". Parole toccanti e che commuovono tutti i presenti in chiesa. " Abbiamo vissuto insieme - ha ripreso - un sogno fantastico per altri cinque anni, nella nostra casa di campagna. E poi la malattia, quella maledetta malattia contro cui ha lottato per dieci anni con forza e positività. E ancora: "Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono, se a volte ho commesso degli errori. Mi ha perdonato e mi ha stretto a lei in un abbraccio dicendomi ti voglio bene. Sarai per sempre nel nostro cuore", ha concluso Dodi Battaglia.

