Happy Days, "Fonzie" e un gesto "estremo" a 76 anni. "Finiti i tempi felici", fan sconvolti

Si chiude un capitolo, quello di Happy Days, la serie tv degli anni '70 sulla famiglia Cunningham. Henry Winkler, il 76enne che interpretava l'iconico Arthur "Fonzie" Fonzarelli, ha infatti deciso di mettere all'asta una delle ultime giacche originali in pelle nera che indossava nella sitcom. Insieme alla giacca verranno venduti un paio di jeans, una maglia e gli stivali da moto. Il tutto stimato tra i 50mila e i 70mila dollari.

Il ricavato sarà interamente devoluto all'organizzazione no-profit This Is About Humanity, co-fondata da sua figlia, Zoe Winkler. La ong si occupa di aiutare i figli di famiglie separate e in difficoltà. Insieme alla giacca verranno venduti anche un paio di jeans, una maglietta e stivali da moto per un valore stimato di tra i 50mila e i 70mila dollari.

Il motivo dietro alla decisione di vendere tutto? "Durante la pandemia di coronavirus mi sono reso conto che sono un accumulatore. Ho trovato ben 27 scatoloni pieni di gadget e memorabilia direttamente dai set di Happy Days, Scream, Waterboy e Turno di notte", ha confessato l'attore a The Post aggiungendo che metterà all'asta anche una maschera Ghostface del film del 1996 "Scream", in cui l'attore interpretava il preside Himbry.

