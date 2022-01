Ylenia Carrisi, Romina Power "deve trovare conforto". Fonti certe, il dramma segreto della moglie di Al Bano

10 gennaio 2022 a

Romina Power non trova pace dopo la scomparsa della figlia avuta da Al Bano, Ylenia Carrisi. Proprio sul dolore della cantante si è espresso Maurizio Costanzo. Rispondendo a un'email ricevuta da una lettrice di Nuovo Tv, il giornalista ha fatto un augurio alla Power: "Spero che possa trovare il conforto che merita…". La lettrice aveva infatti ricordato a Costanzo una delle ultime interviste dell'artista, in cui dice di credere che la figlia sia ancora viva.

"Non sapere che fine ha fatto la propria figlia - ha aggiunto poi Costanzo - dev’essere una sensazione terribile, che crea un senso di vuoto incolmabile". Diverso invece il pensiero dell'ex marito di Romina. "Come non comprendere anche la sua posizione", ha detto sempre il giornalista in riferimento ad Al Bano che invece crede che la figlia non sia più in vita. E sulle varie notizie che parlano di nuovi avvistamenti di Ylenia, Costanzo si dice pessimista: "Temo che tutte queste notizie che spuntano ogni tanto siano infondate".

In ogni caso la Power ha promesso che mai smetterà di cercare la figlia: "In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa. Secondo me lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni dalle quali è difficile uscire, è difficile scappare. Non è capitato solo a Ylenia, succede a tante ragazze, purtroppo".

