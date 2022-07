Francesco Facchinetti, "il cadavere 5 ore sull'asfalto": il dramma dell'amico morto

09 luglio 2022 a

Uno sfogo amaro quello di Francesco Facchinetti su Tik Tok. Il conduttore ha raccontato ai suoi fan una vicenda da brividi: un suo conoscente, fratello di un suo caro amico, è morto a causa di un incidente stradale nei pressi di Saronno. Da qui è iniziato un vero e proprio calvario burocratico. "Per un cavillo - ha spiegato indignato - il cadavere è rimasta sull’asfalto dalle 12 alle 17, per 5 ore davanti ai propri familiari". Il motivo ha dell'assurdo: "La salma si trovava in una zona di confine tra la provincia di Como, Milano e Varese, non sapevano quale fosse l’ambulanza di competenza per prenderla e quindi è rimasta 5 ore a terra".

Ma il dramma non finisce qui, perché sia l'amico che i genitori non potranno vedere la salma fino a lunedì: "Ma in che Paese siamo - si è chiesto per poi rispondersi - Un Paese che ci obbliga a dare più del 50 per cento di quello che guadagniamo e che non ci tutela in nessun modo e per un cavillo burocratico lascia un morto sull’asfalto per 5 ore e non fa in modo che i propri familiari possano vedere la salma perché è sotto sequestro. Questa è una triste verità. Io non voglio più abitare in questo Paese".

Il cantante ha definito tutto questo "uno schifo, siamo arrivati al Paese delle bestie. Spero che questo video possano vederlo le autorità competenti". Le stesse che Facchinetti ha descritto come "senza cog***". E infine l'auspicio: "Vediamo se qualcuno che ha il potere ha le pa*** per fare una volta tanto la cosa giusta, anche contro la burocrazia".

