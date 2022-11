Pamela Prati, il dramma: "Ospitate annullate a raffica", cosa sta succedendo

30 novembre 2022 a

Pamela Prati sta avendo una vita difficile dopo il Grande fratello vip. Non sarebbe più ospite gradita in tv perché nonostante l'esperienza nella Casa per far "dimenticare" il caso Mark Caltagironi, il caso non è affatto stato dimenticato. E non perché ha perso al televoto contro due concorrenti evidentemente più amati di lei.

E se nella Casa più spiata d'Italia Pamela Prati sembra aver trovato un amore vero, in carne e ossa, e non virtuale, ovvero Marco Bellavia, con il quale anche adesso che sono usciti si sta frequentando, per quanto riguarda la sua carriera in tv le cose restano ferme al caso Caltagirone. Una vicenda che ha scosso ed evidentemente scuote ancora molti dei programmi televisivi in cui sarebbe dovuta andare come ospite.

Insomma, pare proprio che la riabilitazione televisiva sia ancora lontana visto che nessuno vuole in studio Pamela Prati. Secondo quanto riporta Pipol su Instagram, infatti, l’ex gieffina difficilmente sarà ospite in altri show in televisione. In programma infatti aveva alcune ospitate ma a quanto pare sarebbero state tutte cancellate perché lei avrebbe posto una condizione, anzi più di una. Primo, che non le vengano fatte domande sul caso Mark Caltagirone, secondo, che fosse presente in studio il suo avvocato.