Belen Rodriguez ko, "davvero tostissima": timori a Mediaset

13 dicembre 2022 a

a

a

"Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza": Belen Rodriguez lo scrive ai suoi follower su Instagram, facendo sapere così che sia lei che la figlia non stanno benissimo al momento. "Stiamo cercando di tornare in sesto", ha continuato la showgirl argentina in una storia nella quale ha deciso di non mostrare il volto. Anche se poi, in un secondo momento, si è mostrata in viso e ha precisato: "Io e Luna ci siamo prese, molto probabilmente, la variante australiana, che è davvero tostissima".

Il dramma di Spinalbese: "Problemi di salute", costretto a mollare tutto

Quella di cui parla Belen è l'influenza che sta registrando record di casi in tutta Italia. E che pare essere più aggressiva della solita influenza. "Domani farò il possibile per esserci, ci tengo tantissimo per concludere questa edizione", ha aggiunto la Rodriguez, riferendosi alla registrazione di domani de Le Iene, la trasmissione che conduce insieme a Teo Mammuccari su Italia 1.

"Sempre sul filo". Belen-Mammucari, alta tensione dietro le quinte: voci a Mediaset

A seguire un messaggio importante a tutti i suoi follower: "Ci tenevo a dirvi: proteggete i vostri bambini perché i reparti sono davvero affollati e pieni di bambini con problemi respiratori provocati da questa variante". Infine la conduttrice ha voluto ringraziare tutti per il sostegno e le belle parole ricevute.