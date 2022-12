Paola e Chiara, ve le ricordate? Sconvolgente: come sono oggi

17 dicembre 2022 a

La partecipazione di Paola e Chiara al Festival di Sanremo ha creato non poco scalpore tra i telespettatori e sui social. Il duo sbarcherà sul palco dell’Ariston con il brano "Furore", come annunciato ieri nel corso di Sanremo Giovani. Per l'occasione, il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha mostrato una clip risalente al 1997. Erano i tempi di "Amici come prima", canzone che consacrò le due sorelle, le quali poi vinsero il Festival nella categoria delle Nuove proposte.

Le due hanno cantato insieme fino al 2013, poi hanno deciso di dedicarsi alla recitazione. Ora sono pronte a ritornare sulla scena musicale. La loro presenza all'appuntamento di ieri, Sanremo Giovani, ha portato molti spettatori a fare un tuffo nel passato. E infatti in tantissimi, sui social, hanno ricordato con nostalgia gli anni Novanta, quelli in cui la coppia spopolava sia in radio che sui palchi di tutta Italia.

A colpire gran parte degli utenti è stato soprattutto l'aspetto delle due cantanti, rimaste pressoché identiche nel tempo: Paola, 48 anni, e Chiara, 49, sono apparse in gran forma. "25 anni dal primo Sanremo e sono sempre bellissime", ha scritto qualcuno su Twitter. “Volevamo a tutti i costi fare un Festival con te, perché i tuoi Festival sono pazzeschi”, ha spiegato Paola, rivolgendosi ad Amadeus. Poi ha aggiunto: “A noi è successa una cosa strana, mai ci era capitata, per la prima volta nella vita da quando facciamo questo mestiere abbiamo sentito un’ondata d’amore incredibile. Se siamo qua oggi non è solo per il tuo invito, ma per l'affetto che ci è arrivato da ogni parte d’Italia”.