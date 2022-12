Ballando, lutto alla finalissima: "Addio Ale", le lacrime della Carlucci

24 dicembre 2022 a

Una grande festa, funestata da un'ombra di tristezza. Ballando con le stelle conclude la sua 17esima edizione, sicuramente la più contestata, chiacchierata e ricca di polemiche della sua storia. Milly Carlucci ha ringraziato tutte le coppie arrivate all'atto conclusivo e pure quelle eliminate, presenti in studio. A parte Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato della giurata Selvaggia Lucarelli: sconosciuto il motivo, ma l'imbarazzo della conduttrice per una scelta che a molti è sembrata una rappresaglia polemica per tutte le critiche ricevute dalla giuria era palpabile.

Ancora più evidente il dolore della Carlucci per il commosso saluto che ha voluto rivolgere a una persona che non c'è più. Dopo aver abbracciato con affetto il regista, i cameraman e i tecnici di Ballando, la padrona di casa si è rivolta verso le telecamere: "Un abbraccio alla famiglia di Alessandro Galafati, tecnico del suono nostro che ci ha lasciato purtroppo. Abbracciamo tutti insieme i nostri amici e compagni di lavoro". Gli occhi velati di lacrime hanno fatto capire al pubblico come il mondo-Ballando sia stato toccato a fondo da questo lutto, nonostante le parole molto severe concesse al Fatto quotidiano dalla Lucarelli alla vigilia della finalissima. "Non siamo una famiglia".

Commozione, per fortuna di un altro tipo, anche quando Milly ha chiamato sul palco Gabriel Garko. L'attore era uno dei grandi favoriti ma è stato bloccato da un infortunio che già ne aveva condizionato le ultime esibizioni. Arrivato insieme alla partner ballerina Giada Lini, Garko ha cantato La fine di Nesli nella versione di Tiziano Ferro. Applausi convinti.